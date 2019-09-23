وزير التجارة يفتتح معرض الأجهزة المنزلية والكهربائية بمشاركة عربية وأفريقية

القاهرة- مصراوي

افتتح وزير التجارة والصناعة معرض الأجهزة المنزلية والكهربائية وأدوات المائدة والمطبخ والذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر، وذلك لأول مرة في مصر بمشاركة 30 شركة مصرية.

وقال الوزير إن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات صناعية كبيرة في هذا القطاع تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن المعرض يستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات الصناعات الهندسية خاصة أسواق الدول العربية والأفريقية، وأن قطاع الصناعات الهندسية يمتلك مقومات وإمكانيات تمكنه من التواجد والمنافسة بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذا المعرض هو تواجد حوالي 60 من كبار المشترين والمستوردين من 19 دولة أفريقية وعربية، حيث من المقرر عقد لقاءات ثنائية بين المصدرين المصريين وممثلي الشركات المستوردة بهدف التوصل إلى تعاقدات تصديرية تسهم في فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الهندسية المصرية وبصفة خاصة في السوقين الأفريقي والعربي.

وقال عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن إقامة هذا المعرض لأول مرة في مصر يأتي في إطار خطة المجلس لفتح أسواق جديدة أمام صادرات القطاع.

وأضاف أن المعرض يشهد عقد حوالي 600 لقاء ثنائي بين المصدريين المصريين وممثلي الشركات المستوردة من 12 دولة إفريقية و7 دول عربية. كما تتضمن فعاليات المعرض أيضا تنظيم زيارات ميدانية للشركات المستوردة للمصانع المصرية خلال يومي 24-25 سبتمبر.

وأضاف أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونيات قد حققت طفرة ملحوظة حيث بلغت العام الماضي نحو 2 مليار و287 مليون دولار كما بلغت خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجاري مليار و 545 مليون دولار، مشيراً إلى أن صادرات القطاع تمثل حالياً 9% من إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

وأشار أبو فريخة إلى أن الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية بلغت العام الماضي نحو مليار دولار، لافتا إلى أن منتجات الأجهزة المنزلية المصرية يتم تصديرها لأكثر من 120 دولة حول العالم.

وأوضح أن أهم الدول المستقبلة للصادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية المصرية تشمل المملكة المتحدة والإمارات العربية والمملكة العربية والسعودية والمغرب والمجر وفرنسا والعراق وتركيا وألمانيا والمغرب.