قنصوة: الانتهاء من دراسة إنشاء مترو يربط بين شرق وغرب محافظة الإسكندرية

كتبت- منار الرخ:

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من دراسة إنشاء مترو يربط بين شرق وغرب الإسكندرية.

وأضاف قنصوة خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر اليوم الاثنين، إنه خلال شهرين أو ثلاثة سيتم وضع حجر الأساس لتنفيذه.

وأوضح أنه يتم حاليا التوسع في الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، مضيفا أن تحسين وسائل النقل الجماعي يتطلب تطوير الطرق.

وبحسب قنصوة فإنه يتم تطوير محور المحمودية باستثمارات 5.5 مليار جنيه، وتطوير 3 آلاف كيلو طرق داخل المحافظة تحتاج للتأهيل بسبب تقادمها، وتركيب إشارات مرور، باستثمارات لا تقل عن 3.5 مليار جنيه.

وتخطط المحافظة أن تربط كافة تلك الوسائئل عبر تذكرة موحدة.

وبحسب محافظ الأسكندرية فإن هناك تحديات ومشاكل عديدة تواجه بيئة الاستثمار داخل المحليات، ولذا تعمل المحافظة على مواجهة تلك المشكلات من خلال محورين الأول تنفيذ مشروعات لخدمة البنية التحتية لتحسين مناخ الاستثمار منها تحسين وسائل النقل الجماعي.

وقال إن المحور الثاني لتحسين بيئة الاستثمار، وهو طرح فرص استثمارية بالمحافظة من خلال الشراكة مع الوزارات المختلفة، إذ تمتلك المحافظة 200 فدان سيتم طرحها للشراكة لإنشاء مشروعات عديدة منها مشروعات زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي من خلال إنشاء مشروعات لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات.