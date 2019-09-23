أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 690 جنيها مقابل 687 جنيها أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 بنحو 789 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم 2.17 دولار بنسبة زيادة بنحو 0.14% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1519.07 دولار في الساعة الواحدة و10 دائق ظهرا بتوقيت القاهرة.