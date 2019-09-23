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    رويترز: السعودية ستستعيد إنتاج النفط بالكامل الأسبوع المقبل

    01:41 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    رويترز: السعودية ستستعيد إنتاج النفط بالكامل الأسبوع المقبل

    السعودية ستستعيد إنتاج النفط

    القاهرة- وكالات:

    قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن السعودية استعادت حوالي 75% من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

    وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودي من "خريص" يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من "بقيق" عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.

    وأوقفت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 مليون برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط. ويقول المسؤولون السعوديون إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر.

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