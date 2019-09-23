سيد للأدوية تفتتح 4 مشروعات تطوير بتكلفة 75 مليون جنيه

كتبت-شيماء حفظي:

افتتحت شركة الصناعات الكيماوية سيد للأدوية اليوم الاثنين 4 مشروعات تطوير بالشركة.

وقال محمود عمرو جاد رئيس مجلس إدارة الشركة خلال مؤتمر صحفي إن المشروعات بينها مشروعين إنتاجيين بتكلفة 58 مليون جنيه ومشروعين البنية الأساسية بتكلفة 17 مليون جنيه.

وبين المشروعات الإنتاجية مشروع تطوير خط إنتاج الأمبول المائي لرفع الطاقة الإنتاجية من 3 آلاف أنبوب في الساعة إلى 7 آلاف أنبوب في الساعة.

وحققت الشركة أرباحا بقيمة 15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 52 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وتستهدف الشركة زيادة أرباحها خلال العام المالي الجاري بقيمة 65 مليون جنيه بحسب رئيس الشركة.

وأصدرت الشركة منتجات بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وقال رئيس الشركة إن سيد للأدوية احتلت المركز الثاني في مبيعات التصدير بعد الشركة العربية للأدوية.