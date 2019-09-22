شنايدر إلكتريك: استثمرنا 35 مليون يورو في مصر آخر عامين ونشارك بالمشروعات الكبرى

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، المتخصصة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن إطلاق معرض ومؤتمر شنايدر إلكتريك Innovation Summit Cairo 2019 الذي يقام في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الحالي، في القاهرة، وذلك بحضور كبار قيادات شنايدر إلكتريك العالمية، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال مؤتمر Innovation Summit Cairo 2019، الذي تقيمه شنايدر إلكتريك في مصر للمرة الثانية تحت عنوان "التحول الرقمي"، تستعرض شنايدر إلكتريك مجموعة الحلول الذكية والمنصات التكنولوجية لمختلف قطاعات إدارة الطاقة والتحكم الصناعي والخدمات الهندسية والتي تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء وإدارة المعلومات، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الحلول الحديثة للسوق المصري وهي حلول توفر أحدث تكنولوجيا إنترنت الأشياء.

وقال لوك ريمون، رئيس شركة شنايدر إلكتريك للعمليات الدولية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "مصر تشهد طفرة في مجال الطاقة، والعمل بجد لجعلها مركزا حيويا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف: "ولأن شنايدر إلكتريك تعد رائدة عالميا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي في الصناعة ومنظومة المرافق والمباني الحديثة ومراكز البيانات، لذلك نعمل على مساعدة الدول في الإسراع للاعتماد على التحول الرقمي للعمليات التشغيلية من أجل كفاءة استخدام الطاقة بمقدار 3 أضعاف المعدلات الحالية".

وأشار "ريمون" إلى أن شنايدر إلكتريك تشارك في المشروعات التنموية الكبرى من خلال منظومة EcoStruxure الخاصة بالشركة، والتي تعمل في عدد من القطاعات مثل الأبنية، والمصانع، ومراكز البيانات، والفنادق والنفط والبتروكيماويات والمياه، وذلك من خلال توفير مجموعة من الحلول الذكية التي تخدم التحول الرقمي وتساعد على تحسين الأداء في التشغيل.

وقال كاسبر هيرزبرج، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن "إنتاج الطاقة يتزايد في العالم بشكل كبير، وتشير الإحصاءات أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم في المدن بحلول عام 2050 إلى 2.5 مليار نسمة، منهم ما يقرب من 40% يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف أنه "مع توجه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للتوسع في إنشاء المدن الذكية كان من الضروري توفير الطاقة وفى نفس الوقت تحقيق الاستدامة والفعالية".

وأضاف هيرزبرج إن التحول الرقمي في منظومة ادارة الطاقة هو أحد أهم أهدافنا من أجل تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، كذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة في المدن، وهو أحد الاستراتيجيات التي يقوم عليها عمل شنايدر إلكتريك انطلاقا من شعارها “Life is on”.

وقال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي: "يمثل تنظيم شنايدر إلكتريك مصر مؤتمر Innovation summit Cairo 2019 للمرة الثانية حدثا مميزا لشنايدر إلكتريك، فمع التطورات المتلاحقة التي تشهدها مصر وعمليات التنمية في كافة القطاعات كان من الضروري أن نسعى لتقديم كل ما هو جديد ومتطور من حلول شنايدر إلكتريك المتكاملة في مجال الطاقة والتحكم الآلي بما يدعم خطط التنمية في مصر".

وأضاف شتا: " خلال المؤتمر سنقوم بإطلاق مجموعة من الحلول الحديثة للسوق المصري والتي من شأنها خدمة التحول الرقمي، والتحكم في المنشآت بشكل كامل عن طريق تكنولوجيا إنترنت الأشياء، مثل EcoStruxure Building Operation وهو عبارة عن منظومة تشغيل متكاملة تضم منظومة التحكم والمراقبة والتحليل الرقمي للمباني التي تساعد علي تحسين كفاءة أداء المباني وترشيد استهلاك الطاقة، و منظومة EcoStruxure Asset Advisor وهي تضمن وصول البيانات الخاصة بالأصول و المعدات و تحليلها وتقديم توصيات من شأنها ضمان استمرارية كفاءة التشغيل، وفي مجال تأمين الطاقة للأنظمة الحيوية نطلق وحدات Easy UPS، التى تضمن عدم انقطاع الطاقة خاصة في المنشآت الحيوية ومن خلال منظومة EcoStruxure IT تتوافر خدمات وتوصيات طوال دورة حياة وحدات الطاقة غير المنقطعة، وكذلك ASCO Solutions من خلال نظام ATS الذي يضمن استدامة تواجد مصادر الطاقة الكهربية في الأماكن التي لا تحتمل انقطاع التيار الكهربي، وهو الجهاز الذى صمم طبقا للمواصفات العالمية في مجال الكهرباء NEMA، فضلا عن Altivar Process جهاز التحكم في المحركات الكهربائية لتحديد أفضل نظم التشغيل وضمان إدماجه في أي منظومه تعمل بتكنولوجيا إنترنت الأشياء.

ومن جانبه قال المهندس شريف عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك مصر و نائب رئيس الإقليمي لشنايدر مصر و شمال أفريقيا والمشرق العربي: "تأسس الفرع الإقليمي لشنايدر إلكتريك مصر عام 1987، وعلى مدار 32 سنة ومن خلال 1600 موظف ومهندس أصبحت مصر مركز أعمالنا في منطقة شمال شرق افريقيا والمشرق العربي".

وتابع "عبد الفتاح": " بلغت استثمارات الشركة المباشرة خلال العامين الماضين 35 مليون يورو، وقمنا بزيادة رأس المال المدفوع في عام 2018 بمقدار 20 مليون يورو، وبجانب مصنع الشركة في مدينة بدر قمنا بتنفيذ مركز توزيع جديد للمنتجات الكهربائية لخدمة السوق المصري والسوق الأفريقي على مساحة 6 كم مربع بمدينة العاشر من رمضان ويضم أكثر من 270 موظفا جديدا".

وخلال اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض Cairo Innovation Summit سيتم عقد عدد من الفعاليات التي تتضمن حلقات نقاشية حول مستقبل القطاع العقارى في مصر، مستقبل الخدمات، تأثير شنايدر إلكتريك على الإستدامة، أنترنت الأشياء الصناعية وتحديات مصادر المياه.