البورصة تغلق على انخفاضات حادة رغم مشتريات العرب والأجانب

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل حاد، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع، ومشتريات من الأجانب والعرب، وذلك في جلسة شهدت وقف التداول لأول مرة في نحو 3 سنوات.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.32% إلى مستوى 14958 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.66%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 5.68%.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة خلال الجلسة نحو 35.7 مليار جنيه، ليصل بإغلاق الجلسة إلى نحو 702.3 مليار جنيه مقابل 738 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 242.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 182.3 مليون جنيه، و60 مليون جنيه على التوالي.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق، بحسب ما قالت وكالة رويترز.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، للوكالة، "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات... لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد".

وقال إبراهيم النمر، المحلل بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، للوكالة، إن المؤشر الرئيسي كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة، وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجددا فسيستهدف 14800 نقطة.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم"، وفقا للوكالة.

وأضافت: "ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية... للأفراد المستثمرين بالسوق".

وكانت إدارة البورصة قررت إيقاف جلسة تداول اليوم لمدة نصف ساعة بعد انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة 5%، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر 2016.

وسجلت 3 أسهم فقط بالبورصة ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، وهي الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 8.66%، والإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد" بنسبة 2.11%، ومصر بني سويف للأسمنت بنسبة 0.53%.

بينما تضمنت أبرز الأسهم المنخفضة اليوم بورتو جروب بنسبة 11.36%، وأسيك للتعدين "أسكوم" بنسبة 11.02%، ومصر للفنادق بنسبة 9.95%، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 9.94%.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 3.35%، والمصرية للاتصالات بنسبة 4.23%، وهيرميس 7.45%، والسويدي إليكتريك 7.29%.

كما انخفضت أسهم أوراسكوم للاستثمار بنسبة 8.96%، وبالم هيلز 7.8%، والقلعة 8.06%، وحديد عز بنسبة 8.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة طفيفة 0.02% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 14724 نقطة.