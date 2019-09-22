"التعمير والإسكان" يستهدف إطلاق فرعين إلكترونيين العام المقبل

كتبت- منال المصري:

قال فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن البنك يستهدف إطلاق فرعين إلكترونيين العام المقبل.

وأضاف السباعي في تصريحات اليوم على هامش عقد مقاولة لبناء مبنى إداري للبنك بالعاصمة الإدارية، أن إطلاق الفرعين يأتي بهدف دعم ميكنة المدفوعات ونشر ثقافة الشمول المالي، فضلا عن دور البنك في ميكنة رواتب الموظفين، وإطلاق كارت "ميزة".

وذكر أن قرار طرح جزء من رأسمال البنك بالبورصة يرجع إلى المساهمين الرئيسيين.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق، عن إدراج بنوك التعمير والإسكان، والقاهرة، والإسكندرية ضمن خطة البنك للطروحات الحكومية.

ويتوزع رأسمال البنك على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 29.81%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 8.92%، ومصر للتأمين بنسبة 8.29%، وهيئة الأوقاف بنسبة 5.03%، ومساهمون آخرون.

ووقع بنك التعمير والإسكان، اليوم الأحد، عقد مقاولة مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لبناء مبنى إداري للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 10 آلاف متر مربع.