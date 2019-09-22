بالاشتراك مع مستثمرين.. "سي آي كابيتال" تستحوذ على 60% من شركة "تعليم"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة سي آي كابيتال، اليوم الأحد في بيان للبورصة، أنها أتمت، بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين، صفقة الاستحواذ على حصة بنسبة 60% من شركة التعليم لخدمات الإدارة "تعليم"، بقيمة 1.2 مليار جنيه.

و"تعليم" هي شركة استثمار مشتركة مملوكة من قبل عدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، وهي المشغل والمسيطر على جامعة النهضة في بني سويف، وهي أكبر جامعة خاصة بالصعيد، وفقا للبيان.

وبحسب بيان الشركة، فإن صفقة الاستحواذ تمت من خلال شركة "EGY EDU Invest" والتي تسيطر عليها شركة سي آي كابيتال، وذلك من شركة "Thebes Education Management Holdings" (الطرف البائع)، وهي شركة استثمار مشترك مملوكة لعدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية وصناديق الاستثمار الدولية.

وقالت شركة سي آي كابيتال، إنها شاركت في الصفقة بقيمة 305 ملايين جنيه من خلال مواردها الذاتية، وتم استكمال باقي التمويل من عدد من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

وأضافت أن من بين هذه المؤسسات صندوق استثمار "Stone Pine ACE"، المملوك والمدار بواسطة شركة "Stone Pine"، وشركة ACE and Company، وهما من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المباشر، بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت أكثر من 900 مليون دولار.

وقال محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال، "يسعدنا الإعلان عن إتمام واحدة من الصفقات الرائدة والتي ترسخ دور الشركة في تقديم صفقات استثمارية مبتكرة للمساهمين والمستثمرين".

وسي آي كابيتال هي واحدة من أكبر المؤسسات المصرية العاملة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي، والتمويل منتاهي الصغر، وخدمات ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والسمسرة في الأوراق المالية، وإدارة صناديق ومحافظ الأصول المالية والبحوث.