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    البورصة تقرر وقف جلسة التداول نصف ساعة بعد تراجعات حادة

    12:59 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    البورصة تقرر وقف جلسة التداول نصف ساعة بعد تراجعات حادة

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    قررت البورصة المصرية إيقاف جلسة تداول اليوم الأحد لمدة نصف ساعة بعد انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة 5%، خلال تعاملات اليوم، وسط تراجعات حادة للمؤشرات، والعديد من الأسهم.

    وقالت البورصة في بيان نشرته على موقعها اليوم: "تقرر إيقاف جلسة التداول اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019 لمدة نصف ساعة، على أن يعاد التداول الساعة 13:12:35 وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة 5%".

    وخلال الفترة الماضية من جلسة اليوم وحتى قرار وقف التداول، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.53%، إلى مستوى 14074 نقطة.

    البورصة وقف جلسة التداول المؤشر الرئيسي للبورصة السندات والاسهم

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