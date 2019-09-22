"التعمير والإسكان" يشارك في مبادرة المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل

كتبت- منال المصري:

قال فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن مصرفه يشارك في المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، والتي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرا.

وأضاف السباعي، ردا على سؤال لمصراوي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لتوقيع بروتوكول إنشاء مقر للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم توجيه جزء من المبالغ بهذه المبادرة لتمويل الوحدات السكنية للأفراد في العاصمة الإدارية.

وذكر أن التمويلات في المبادرة لمتوسطي الدخل ستتراوح بين مليون و2 مليون جنيه، موضحا أن بنوكا عدة ستشارك في هذه المبادرة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن في مايو الماضي، إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل متوسطي الدخل، وتم تكوين لجنة لدراسة المبادرة ووضع المعايير اللازمة لتمويلها.

وقال حسن غانم نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن البنك ضخ تمويلات بلغت 6.6 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% متناقصة.