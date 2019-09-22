السويدي إديوكيشين تستثمر 7 مليارات جنيه في جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة السويدي إديوكيشن، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية، تبلغ 7 مليارات جنيه.

وأضاف في تصريحات على هامش افتتاح المرحلة الأولى من جامعات المعرفة الدولية، اليوم الأحد، أن المشروع يقام على 5 مراحل تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات.

وقال إن المرحلة الأولى تقام على مساحة 14 ألف متر مربع وتتكون من مبنى واحد، يضم 3 كليات تتبع جامعة كوفنتري البريطانية التي تعتبر أول فرع جامعة دولية ينضم للمشروع.

وأضاف أن المرحلة الثانية تقع على مساحة 28 ألف متر مربع وتضم ثلاثة مباني، سيتم افتتاحها العام الدراسي المقبل.

ويقع مشروع جامعات المعرفة الدولية على مساحة 50 فدانا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستوعب 15 ألف طالب، وتتبع مؤسسة السويدي إديوكيشن، التي يرأسها رجل الأعمال أحمد السويدي.

وقال سلامة إن الجامعة استقبلت هذا العام 270 طالبا وإنها تعتزم إضافة كليات جديدة وفروع لجامعات دولية أخرى خلال السنوات المقبلة.

وتمنح جامعة كوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية نفس شهادة التخرج المعتمدة من الجامعة الأم.

ويستهدف المشروع عقد شراكات لجذب الجامعات الكبرى لافتتاح فروع لها في مصر وتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة.