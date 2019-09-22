وفد من وزارة قطاع الأعمال يزور شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار

كتبت- شيماء حفظي:

زار وزير قطاع الأعمال العام شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار محافظة البحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى الشركات القطاع.

وقال بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأحد فإن وفدًا من الوزارة تفقد مصانع الغزل والنسيج ووحدة صباغي البيضا بكفر الدوار، بما فيهم كافة الأقسام الإنتاجية ومواقع أعمال التطوير، وكذلك معرض منتجات الشركة ومركز التدريب المهني والكفاية الإنتاجية.

وبحسب البيان فإن شركة كفر الدوار ستكون أحد المراكز الصناعية الكبرى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وأضافت أن استشاريا عالميا كان قد أجرى دراسة جدوى متكاملة في 11 مجلدا استمرت نحو عامين لتطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة، وتم بالفعل توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتوريد أحدث الماكينات المصانع، حيث تشمل المعدات نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.

وتوقع البيان أن تبلغ تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج نحو 21 مليار جنيه وتستغرق نحو عامين ونصف العام، وتشمل بالإضافة لتحديث الماكينات والمعدات، تطوير البنية التحتية وميكنة الإدارة ونظم العمل ومن بينها نحو 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العاملين.

وقالت الوزارة إنه سيتم التصرف في الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني تجاري بما يحقق أفضل العوائد لتمويل التطوير وسداد مديونيات الشركات، مشيرة إلى أنه لحين التصرف في الأراضى سيتم توفير التمويل عبر قروض معبرية.

وخلال الزيارة استمع وفد الوزارة إلى شرح تفصيلي موضح على خريطة الشركة حول أعمال تطوير البنية التحتية للمصانع وكذلك التطوير الفني لوحدات الإنتاج.