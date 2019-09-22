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    وزير التعليم العالي يفتتح مقر جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الجديدة

    11:24 ص الأحد 22 سبتمبر 2019
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    كتب- عبدالقادر رمضان:

    افتتح وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، مقر جامعات المعرفة الدولية، التابعة لمؤسسة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وقال أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي إديوكيشن، إن الهدف من إنشاء جامعات المعرفة هو تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

    وأشار إلى أن جامعة كوفنتري البريطانية هي أول الجامعات التي انضمت إلى جامعات المعرفة، وذلك ضمن خطة مؤسسة السويدي إيديكوشن للشراكة مع أكبر جامعات العالم.

    وقال جون لاثام رئيس جامعة كوفنتري البريطانية، إن فرع الجامعة في العاصمة الجديدة، لا يقل جودة عن الجامعة الأم في بريطانيا.

    وقال الدكتور محمود علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية إن خريجو جامعة كوفنتري في مصر سيحصلون على نفس شهادة التخرج المعتمدة من الجامعة الأم.

    وأضاف أن الطالب في فرع الجامعة بمصر يمكنه أيضا أن يكمل الدراسة في الجامعة الأم إذا أراد ذلك وفي أي وقت على مدار أعوام الدراسة.

    وقال الوزير إن افتتاح فروع للجامعات الدولية الكبرى في مصر يسهم في الارتقاء بجودة التعليم.

    وأضاف أن عدد من الجامعات الدولية ستفتتح فروعا لها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يصل عددها في العاصمة الجديدة حوالي 5 أو 6 جامعات العام المقبل.

    العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية جامعة المعرفة أحمد السويدي

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