ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وأمريكا إلى 3.7 مليار دولار في 6 أشهر

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، بحسب بيان للجهـــاز المــركـزي للتعبئــة العــامــة والإحصــاء اليوم الأحد.

وقال البيان إن قيمة الصادرات المصرية لأمريكا بلغت مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 841.7 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 19.9%.

وبحسب البيان فإن أهم الصادرات المصرية لأمريكا خلال النصف الأول من العام هي الملابس بقيمة 451.1 مليون دولار والأسمدة بقيمة 79.2 مليون دولار والسجاد وأغطية من مواد نسجية بقيمة 61.7 مليون دولار ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 55.4 مليون دولار.

وقال البيان إن قيمة الواردات المصرية من أمريكا سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

وأضاف البيان أن من أهم الواردات المصرية من أمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، الحبوب ونباتات طبية والأعلاف بقيمة 648 مليون دولار ووقـود وزيـوت معـدنيــة بقيمة 293.7 مليون دولار والمــراجـل وآلات وأجهــزة آليــة وأجزاؤها بقيمة 191.8 مليون دولار ولحوم وأحشاء واطراف صالحة للأكل بقيمة 165.7 مليون دولار ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 159.2 مليون دولار.

وبحسب البيان فإن قيمـة صـافي الاستثمـارات الأمريكيـة بمصـر ارتفعت خــلال النصف الأول مـن العــام المالـي الماضي لتسجل 1.070 مليار دولار مقابل 1.018 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الأسبق، بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.