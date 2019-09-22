10 جنيهات تراجعا في سعر كيلو البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، ليتروح بين 40 و56 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 30 جنيها، ليتراوح بين بين 90 و190 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 25 و31 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 40 و56 جنيها، سعر كيلو الجمبري بين 290 و370 جنيها.