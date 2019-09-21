أسعار الذهب تعود للارتفاع .. والجرام يقفز 5 جنيهات في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم السبت 5 جنيهات، إلى 687 جنيهًا مقابل 682 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 589 جنيهًا، وعيار 24 نحو 785 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيهًا.

وأرجع نجيب، ارتفاع الأسعار في مصر، إلى إغلاق البورصة العالمية على سعر مرتفع للمعدن الأصفر، حيث سجل 1506 دولارات للأوقية.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، أمس الجمعة، متجهة لتحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر.

وقالت وكالة رويترز، إن صعود الذهب يأتي بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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