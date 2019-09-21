المالية: ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة العام المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية بوزارة المالية إن موازنة 2019/2020 تتضمن 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة.

وأضافت عيد في بيان صحفي اليوم من الوزارة بمناسبة صدور موازنة المواطن للعام المالي الجاري، أن المالية تعمل على ضم 100 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامجي تكافل وكرامة، كذلك تم زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وأوضحت أن المالية خصصت 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي حيث تخطط لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة.

كما تم تخصيص 3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

وتعد موازنة المواطن من أهم الوثائق المالية التي تنشرها وزارة المالية لتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية وتعريف الراي العام برؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع.

وبدأت وزارة المالية منذ خمس سنوات إصدار موازنة المواطن بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة في العام المالي الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبية، والبرامج الإجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادي فهمها.