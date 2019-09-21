"حقك تعرف موازنة بلدك".. المالية تصدر موازنة المواطن للعام المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية اليوم السبت موازنة المواطن للعام المالي الجاري تحت شعار "حقك تعرف موزانة بلدك".

وبحسب بيان من الوزارة اليوم فإن الإصدار الحالي هو السادس من موزانة المواطن، والتي تعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين واشراكهم في رؤية الحكومة.

وقال البيان إن الموازنة توضح الإيرادات المتوقعة للدولة خلال العام المالي الجاري وخطة الحكومة لإعادة إنفاقها على المواطنين.

وأضاف البيان أن الموازنة تعتبر دليلًا على حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر.

وتعتبر الموازنة التقرير أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم للدولي للشفافية المالية لمصر والذي تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحسب البيان.