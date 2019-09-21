الرئيس التنفيذي لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات عليها أقوى من ذي قبل

القاهرة- وكالات:

قال أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، في رسالة لموظفي الشركة إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وهجرة خريص في 14 سبتمبر "أقوى من ذي قبل"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف الناصر، في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يحل في 23 من سبتمبر:

"لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابا".

وتابع قائلا: في رسالته "وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعين ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل".

وكانت شركة أرامكو قد تعرضت لهجوم في معاملها في بقيق وهجرة خريص، أدى إلى توقف ما يقرب من نصف إنتاج السعوديةا ليومي.