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    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في أسبوع

    04:37 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في أسبوع

    العملات الأجنبية والعربية

    القاهرة – مصراوي:

    تراجع سعر عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

    ارتفع سعر شراء اليورو خلال الأسبوع الماضي بينما تراجع سعر البيع، ليسجل أمس الخميس 17.93 جنيه للشراء و18.11 جنيه للبيع مقابل 17.89 جنيه للشراء و18.23 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.25 جنيه للشراء و20.45 جنيه للبيع مقابل 20.11 جنيه للشراء و20.35 جنيه للبيع.

    وتراجع بيع الدينار الكويتي وارتفع سعر البيع، ليسجل أمس 53.50 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع مقابل 53.82 جنيه للشراء و54.22 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، 3 قروش ليسجل أمس 4.32 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الريال القطري 3 قروش إلى 4.22 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدرهم الإماراتي 3 قروش ليسجل أمس 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.

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