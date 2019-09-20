إيجاس: توقيع 7 اتفاقيات للبحث عن الغاز خلال الربع الأخير من 2019

القاهرة – مصراوي:

قال المهندس أسامة البقلي، رئيس للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إنه يجري استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيدا للتوقيع النهائي عليها خلال الربع الأخير من عام 2019.

وأضاف البقلي، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي الماضي، إن إجمالي استثمارات الاتفاقيات الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأضاف أن حصاد أنشطة البحث عن الغاز وتنمية الحقول خلال العام تمثل في تحقيق 15 كشفا جديدا للغاز بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و10 اكتشافات بالصحراء الغربية، خلال العام المالي الماضي.

وأشار رئيس الشركة إلى الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي ووضعها على خريطة الإنتاج والتي أضافت إنتاجا على مدار العام يقدر بحوالي 1.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا و2155 برميل متكثفات يوميا إلى الإنتاج الحالي.

وأوضح أن هذا الإنتاج ساهم في دعم الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي الذي تحقق في نهاية سبتمبر 2018 وتحقيق زيادة نسبتها 21% في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2018-2019 مقارنة بالعام المالي السابق، والمستمر خلال العام المالي الحالي.

وقال رئيس الشركة، إنه تم إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير الماضي وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأمريكية التي تعد من أكبر الشركات عالميا للعمل لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف.

وأضاف أنه جاري الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالي الحالي، حيث تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 11 منطقة في غرب المتوسط من إجمالي 15 منطقة.