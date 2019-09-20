البترول: الوصول لأعلى معدل لإنتاج الغاز الطبيعي الشهر الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الجمعة، إن إنتاج الغاز الطبيعي وصل إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي، من جانبه، ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة.

وأضافت الوزارة، أنه يجري التوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.

وأشارت اوزارة إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي، ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي الماضي.

وقالت الوزارة إنها تركز على تنفيذ توجه الدولة الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من توافر الغاز الطبيعي واستغلاله اقتصاديا بالشكل الأمثل في تنمية صناعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأشار البيان، إلى أن صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المختلفة تشكل ركيزة أساسية في زيادة الناتج القومي وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية غير مسبوقة، للمساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف أن استراتيجية الدولة الحالية هي العمل على زيادة مساهمة الطاقات البديلة والمتجددة في مزيج الطاقة والتي تمثل أحد العوامل الداعمة في هذا المجال.

وأكدت الوزارة أن الطفرة التي حدثت في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هذا العام ومضاعفة معدلات التوصيل لأول مرة يأتي نتيجة تنفيذ استراتيجية للوزارة من عدة محاور أولها هو تشجيع المواطنين على التعاقد لتوصيل الغاز من خلال تطبيق مبادرة للتقسيط الميسر لأول مرة بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات، وتكثيف العمل في إنجاز مشروعات التوصيل.