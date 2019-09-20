رئيس الغرف السعودية: مصر تشكل بعدا استثماريا وتجاريا هاما للمملكة

القاهرة – مصراوي:

بحث كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وسامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، آفاق ومجالات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي، واتحاد الصناعات المصرية ومصلحتي الجمارك والضرائب بمصر، بحسب بيان اليوم الجمعة.

وقال الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، إن مصر تشكل بعدا استثماريا وتجاريا هاما للمملكة، مبينا أن البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وتتطلع لشراكة حقيقية تسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.

وأوضح العبيدي، أن الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة تقدر بنحو 54 مليار دولار.

وقال نجم، في بيان اليوم الجمعة، إن النظام الجمركي يعد أحد أهم أعمدة جذب الاستثمار في مصر وإننا نسعى لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبيرة في الخدمات المقدمة للمصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وأضاف :"تشهد منظومة العمل بمصلحة الجمارك الجمارك قفزة كبيرة فى مجال التطوير والتحديث وهناك أولوية كبرى لتشجيع الصناعة والاستثمار".

وقال إنه قد تم تعديل التعريفة الجمركي في سبتمبر الماضي بخفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وأوضح أنه تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة X-RAYS لتحقيق الأمان والسرعة والشفافية وبدء تطبيق منظومة النافذة الواحدة الوطنية فى جمارك القاهرة وبورسعيد وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية التى تم الربط الإلكتروني معها كما سيتم تطبيق المنظومة فى بقية المنافذ تباعا .

وخلال اللقاء، قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن النظام الضريبي في مصر شهد طفرة لتطوير منظومة الضرائب المصرية وتحسين المناخ الاستثماري والتحول الإلكتروني في الإجراءات بما في ذلك الإقرار الضريبي والفاتورة الإلكترونية، وذلك بما يعزز من سهولة الإجراءات وتحقيق معايير الشفافية والعدالة.

وشهد اللقاء تقديم عروض من جهات سعودية تناولت دور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، وأعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار ورؤية المملكة 2030 .