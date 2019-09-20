زيادة البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر أسماك البلطي والكابوريا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما تراجع سعر المكرونة السويسي والجمبري الممتاز.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، 3 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 26 و30 بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و220 جنيه، بارتفاع 30 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، جنيهين خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز 10 جنيهات ليترواح اليوم بين 300 و350 جنيها للكيلو مقارنة بالجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيهين ليتراوح اليوم بين 50 و64 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.