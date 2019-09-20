سوميتومو إيجيبت تنشئ مصنعا جديدا في بورسعيد باستثمارات 10 ملايين يورو

كتب- مصطفى عيد:

قال ريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»، إن الشركة ستبدأ فورا في إقامة مصنع جديد في بورسعيد اعتبارا من سبتمبر الجاري باستثمارات تصل إلى 10 ملايين يورو، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.

ووفقا للبيان، قال نيلسون، إنه وفقا لاتفاق التسوية الذي وقعته الشركة مع الحكومة بشأن سداد حوافز التصدير المتأخرة للشركة، ستبدأ الشركة فورا في إنشاء المصنع الجديد.

وأوضح نيلسون، أنه من المقرر أن تنتهي أعمال الإنشاء بحد أقصى خلال 6 أشهر (مارس 2020)، ومن المخطط بدء انتاج المصنع الجديد منتصف العام المقبل، لتوفير ألف فرصة عمل، وفقا لبيان الوزارة.

وقال العضو المنتدب، إن الشركة بدأت نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ عام 2011، إلا أنها واجهت بعض المشكلات التي أثرت على تنفيذ خططها لتوسيع نشاطها وضخ استثمارات جديدة.

وقالت وزارة المالية في بيانها، إن الحكومة وقعت اتفاقا لتسوية مستحقات شركة سوميتومو إيجيبت لدى صندوق تنمية الصادرات، في إطار بدء تنفيذ برنامج دعم الصادرات.

وأضاف البيان أن الاتفاق الذي وقعه وزيرا المالية والتجارة والصناعة وريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»، يُسهم فى تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير.

وأشار البيان، إلى أن وزارة المالية ستتولى - وفقًا لاتفاق التسوية - سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى صندوق تنمية الصادرات خلال فترة أقل من 5 سنوات.

وأضاف أنه سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين من خلال تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية حتى نهاية يونيو 2018، وتشجيع الشركات المصدرة على ضخ أي مستحقات يحصلون عليها من الحكومة فى إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم فى تقوية دعائم التصنيع المحلي.