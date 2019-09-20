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    الحكومة توقع أول اتفاق لتسوية المستحقات المتأخرة لدعم المصدرين

    11:43 ص الجمعة 20 سبتمبر 2019
    الحكومة توقع أول اتفاق لتسوية المستحقات المتأخرة لدعم المصدرين

    وزارة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة، إن الحكومة وقعت اتفاقا لتسوية مستحقات شركة سوميتومو إيجيبت لدى صندوق تنمية الصادرات، في إطار بدء تنفيذ برنامج دعم الصادرات.

    وأضاف البيان أن الاتفاق الذي وقعه وزيرا المالية والتجارة والصناعة وريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»، يُسهم فى تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلى وتحفيز التصدير.

    وأشار البيان، إلى أن وزارة المالية ستتولى - وفقًا لاتفاق التسوية - سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى صندوق تنمية الصادرات خلال فترة أقل من 5 سنوات.

    وأضاف أنه سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين من خلال تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية حتى نهاية يونيو 2018، وتشجيع الشركات المصدرة على ضخ أي مستحقات يحصلون عليها من الحكومة فى إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم فى تقوية دعائم التصنيع المحلي.

    وقالت الوزارة، إن الحكومة حريصة على إحداث نقلة نوعية فى معدلات التصدير بما يتطلب تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بحيث تكون ذات قيمة مضافة عالية على النحو الذى يفتح آفاقًا تصديرية جديدة.

    وأوضحت في البيان، أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا يقتصر على تقديم دعم مالي فقط للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن في بعض الدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوى الذى يُعد إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

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