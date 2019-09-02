بعد خفض الفائدة.. ما هي شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك بمصر؟

كتبت- منال المصري:

خفض عدد من البنوك أسعار الفائدة على بعض الشهادات والأوعية الادخارية الأخرى خلال الأيام الأخيرة بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% يوم الخميس قبل الماضي.

ويتزامن ذلك مع بدء الاستحقاق المرتقب يوم الخميس المقبل لشهادات ادخار قناة السويس الجديدة، والتي أصدرتها 4 بنوك قبل 5 سنوات وجمعت 64 مليار جنيه، وذلك من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

وتعتبر شهادة استثمار (ب) والتي يطرحها البنك الأهلي المصري (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) هي الأعلى عائدا في السوق المصرفي المصري بين الشهادات ثابتة العائد، بفائدة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريا.

ولكن هناك شهادات أخرى أيضا يصدرها بنكا الأهلي، ومصر بعائد قريب من عائد شهادة الاستثمار القومي، بآجال 3 سنوات.

ومن بين هذه الشهادات شهادة يصدرها البنك الأهلي بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

كما يصدر البنك أيضا شهادة أخرى بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا.

ويصدر بنك مصر كذلك شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا.

بينما يبلغ العائد على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد في البنكين 14.5% سنويا ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر، ولكن هذه الشهادة من المتوقع أن ينخفض العائد عليها مع أي خفض جديد للفائدة بالبنك المركزي، وهو أمر مرجح الحدوث خلال الفترة المقبلة.

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