عطل في شبكة "أورنج" ببعض المناطق.. والشركة: المصرية للاتصالات السبب

القاهرة- مصراوي:

تعطلت خدمات شركة "أورنج" في بعض المناطق، واشتكى مستخدمو الشبكة على وسائل التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إجراء أي اتصالات أو استخدام الشبكة.

وقالت شركة أورنج في تدوينة على موقع تويتر ردا على شكاوى عملائها إن هناك مشكلة فنية من جانب المصرية للاتصالات أثرت في بعض المناطق، والشركة تعمل حاليا على حلها.

وقالت أورنج: "بنعتذر عن المشكلة دي لكنها مشكلة فنية من جانب المصرية للاتصالات، وأثرت في بعض المناطق، وجارٍ العمل على حلها وتتم المتابعة من أورنچ عن قرب للحل في أقرب وقت ممكن".