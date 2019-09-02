أوراسكوم للتنمية: إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "O West" الشهر الجاري

القاهرة- مصراوي:

قال خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن شركته ستطلق المرحلة الثالثة من مشروع "O West" في غرب القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف بشارة في بيان للشركة اليوم الاثنين، أن المرحلة الجديدة التي سيتم إطلاقها من المشروع ستتضمن شققًا جديدة متطورة، مما يرفع سعر المتر المربع مقارنةً بالشقق السابقة التي تم إطلاقها وتحديثها في الربع الثاني من عام 2019.

وذكر أن الشركة ستطرح مشروعا عقاريا فاخرا جديدا يطل على المارينا خلال شهر سبتمبر المقبل في الجونة، مشيرا إلى أن توجهات العام المالي 2019 للمبيعات العقارية المتعاقد عليها ستكون من 6.5 إلى 7 مليارات جنيه، مع إمكانية حدوث زيادة في التوقعات نتيجة لمبيعات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وأوضح بشارة أن الشركة قامت بتجديد فندق "Arena Inn" الذي يضم 144 غرفة، بعد التعاون مع "توماس كوك" وتحويله إلى فندق "Cook's Club El Gouna" الذي تم افتتاحه في منتصف أغسطس الماضي.

كما تخطط الشركة لافتتاح فندق "Casa Cook El Gouna" خلال شهر أكتوبر المقبل، مما سيعمل على تحقيق مزيد من التحسينات في الهوامش، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المشروعين الجديدين "فيلات انشينت ساندز"، و"CYAN"، وفقا لبشارة.

وألقى خالد بشارة الضوء على تأثير ارتفاع قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية، والذي أدى إلى خسائر في سوق العملات، حيث أن أكثر من 70% من العائدات يتم توليدها من العملات الأجنبية، بحسب البيان.

"ومع ذلك، رفعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر أسعار الوحدات العقارية وأسعار الغرف الفندقية لتعويض أي خسائر"، بحسب بشارة.

وألمح إلى إن العمليات المستقبلية المتوقعة في "طابا هايتس"، ستكون إيجابية خاصة بعد قرار ألمانيا بإلغاء حظر السفر إلى طابا وشرم الشيخ، مما سيؤثر إيجابيا على حركة السياحة والنشاطات السياحية الترفيهية المختلفة، كما أنه يشجع المزيد من البلدان الأخرى على إلغاء الحظر وعودة الرحلات.

وقال بشارة: "إنه بالتزامن مع ذلك فإننا نجري بعض التجديدات حاليًا في الفنادق الموجودة في طابا هايتس لتصبح جاهزة للترحيب بالسياح الجدد. وستحصل الإدارة على رؤية واضحة حول زخم السياح في طابا بعد نتائج الربع الثالث من عام 2019".

وأضاف أن بعض المستثمرين من القطاع الخاص يتطلعون إلى إنشاء فنادق جديدة في الجونة، لكن هذا الأمر لا يزال قيد التفاوض.