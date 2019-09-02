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    ارتفاع الطماطم وانخفاض الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    12:23 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    ارتفاع الطماطم وانخفاض الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

    الخضار

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفعت أسعار الطماطم، وتراجع سعر الباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 20 قرشا.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.50 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

    البامية بين 12 و18 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

    التين البرشومي بين 5 و8 جنيهات.

    المانجو العويس 15 و19 جنيها.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    البطيخ (4: 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق الجملة

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