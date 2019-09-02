التخطيط تبحث مع مجموعة "كيري" تحسين مناخ الاستثمار في مصر

القاهرة- مصراوي:

بحثت وزارة التخطيط، مع ممثلي مجموعة كيري "Kerry Group"، التطورات الاقتصادية لمصر والتقدم الذي أحرزته البلاد، مع التركيز على انعكاس تلك التطورات على تحسين المناخ الاستثماري، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو الوزارة أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي من حيث الإصلاحات التشريعية، والمالية، والنقدية والتي يتمثل أبرزها في تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين التي تهدف إلى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

وأشاروا إلى أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي المصري، كما سلطوا الضوء على الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة بهدف تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل لائقة ومنتجة.

وتتمثل أبرز هذه الجهود الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، بالإضافة إلى العمل على مراجعة وترشيد الأدوات التشريعية من خلال المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، بحسب البيان.

وقالت وزارة التخطيط إن جهود تشجيع استثمارات القطاع الخاص تتضمن كذلك إطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة وإلغاء العمل بالدفاتر الورقية بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، فضلًا عن إنشاء صندوق مصر السيادي والذي يعد أحد أهم آليات تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يدر عائدا كبيرا للبلاد.

وأكدت الوزارة قدرة مصر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في صناعة الأغذية المصنعة بما يدر عائدا إيجابيا على الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة، مع ضمان ربحية المستثمرين في ذات الوقت.

وأشارت إلى أن ذلك سيكون في ضوء التطورات التي تحدث في الدولة، واستكمال الحكومة المصرية مسيرة الإصلاح من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الهيكلي للقطاعات لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشار الوزارة إلى جهود الحكومة في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث يتم ولأول مرة متابعة أداء الحكومة من خلال منظومة "أداء مصر" الحكومية كأول منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط، مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، وتتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكل الجهات الحكومية.

وأوضحت أن كل تلك الجهود تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية لما لها من أهمية في ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لرفع مستوى معيشة المواطن المصري.

وتمتعت مجموعة كيري بنجاح كبير منذ بدء عملها في 1972 لتصبح أحد رواد صناعة الأغذية العالمية، وساهمت المجموعة في عدد من المبادرات والقضايا الخيرية في العديد من المناطق في إطار المشاركة الإيجابية مع المجتمعات المحلية وذلك في مجالات الصحة والتغذية، وريادة الأعمال، وتطوير المجتمع، والتعليم والفنون والرياضة، وكذلك الزراعة المستدامة، بحسب بيان التخطيط.