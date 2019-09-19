وصل إلى 6 قروش.. تراجع ملحوظ للدولار في 10 بنوك بينها الأهلي ومصر

تراجع ملحوظ للدولار في 10 بنوك

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في البنك الأهلي المصري إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك مصر إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وخفض بنك الإسكندرية سعر الدولار 3 قروش إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 6 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك البركة إلى 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.