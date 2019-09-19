غرفة القاهرة توزع ألف شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا

كتبت- منار الرخ:

نظمت غرفة القاهرة التجارية، اليوم الخميس، احتفالية لتوزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وقالت الغرفة في بيان، إن توزيع هذه الشنط المدرسية يأتي في إطار مبادرة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع 10 آلاف شنطة مدرسية مجهزة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة.

وقال المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة في كلمته نيابة عن المهندس إبراهيم العربي خلال هذه الاحتفالية والذي قام بتوزيع شنط المدارس، إن "هذا رد للجميل تجاه أسرنا من الأكثر احتياجًا ومساندة للحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشارع المجتمعي تجاه مختلف الفئات".

ووجه شكره إلى كافة الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذه المبادرة، وإلى التجار من منتسبي غرفة القاهرة الذين ساهموا وتبرعوا بهذه الشنط وتجهيزها لتسليمها للأسر الأكثر احتياجًا.w