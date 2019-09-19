مصر والمجر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصناعي المشترك

القاهرة – مصراوي:

وقعت مصر والمجر مذكرة تفاهم في مجال تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تشجيع إنشاء وتحديث المشروعات الصناعية المشتركة والتعاون الفني ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المتعلقة باحتياجات الصناعة والمشروعات الصناعية.

كما يستهدف الاتفاق أيضا تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المشروعات البحثية والتنموية الخاصة بالصناعة وتبادل الخبراء والمختصين بالقطاع الصناعي، بحسب البيان.

ويتضمن الاتفاق تسهيل التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطوير القطاع الصناعي فضلاً عن التعاون في مجال إقامة المعارض وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالصناعة.

وقالت الوزارة، إن هذا الاتفاق، يدخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم التالي للتوقيع عليه ويستمر حتى 31 ديسمبر2021.

ويستهدف أيضا تعزيز التعاون المشترك في مجال الإنتاج الصناعي حيث ستقوم وزارة التجارة والصناعة بموافاة الجانب المجري بالقوانين والتنظيمات المطبقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر، بحسب البيان.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجهات المصرية والمجرية المعنية بالصناعة والتي تشمل المشروعات الصناعية والمؤسسات العلمية والبحثية.