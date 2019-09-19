زيادة الاحتياطي الأجنبي لتونس إلى 6.43 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لتونس إلى ما يعادل واردات 103 يوما، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ احتياطيات العملة الصعبة 18.37 مليار دينار "6.43 مليار دولار" مقارنة مع 10.80 مليار دينار في الفترة ذاتها قبل عام، بما يعادل واردات 69 يوما فحسب.

ونمت إيرادات السياحة 46% من أول يناير الماضي إلى 30 سبتمبر الجاري، مسجلة 4 مليارات دينار، وبعدد سياح بلغ 6.6 مليون.

تتوقع تونس استقابل عدد قياسي من السياح سيبلغ 9 ملايين سائح بنهاية 2019 بعد أن تجاوزت أثر هجمات استهدفت سائحين في 2015