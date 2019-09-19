مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية لإنشاء 10 صوامع رأسية بقيمة 360 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر وإيطاليا، اليوم الخميس، اتفاقية مشروع لإنشاء 10 صوامع رأسية، وتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع إدارة القمح بقيمة 360 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ووقع الاتفاقية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدى القاهرة، وشريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء عدد 10 صوامع حقلية / رأسية بمناطق إنتاج القمح في 3 محافظات هي الشرقية، والمنوفية، وتنفذه الشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وقالت وزارة الاستثمار، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدلا من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين.

وأضافت أن القيمة الاجمالية للبرنامج تبلغ 350 مليون يورو، مؤكدة متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا.

وذكرت الوزارة، أنها تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي لقطاع التموين نظرا لدوره في توفير احتياجات المواطنين خاصة من القمح، موضحة أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة التموين من أجل تنفيذ برامج تنموية يستفيد منها المواطن المصري والتي تساهم في خلق فرص العمل خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا.

وأشارت وزارة التموين إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات لتخزين الصوامع على أفضل تكنولوجيا حديثة في أكبر 3 محافظات تنتج القمح وهي الشرقية، والمنوفية، والمنيا.

وذكر سفير إيطاليا لدى القاهرة، أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وهو يعد من أهم البرامج التنموية التي تدعمها الحكومة الإيطالية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية هي جزء من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وسيتم تنفيذها في 3 محافظات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة قوة التخزين في مصر، ويتضمن دخول تكنولوجيا جديدة في الموارد الطبيعية.

وأكد السفير الإيطالي أن الوكالة الايطالية للتعاون الدولي تستهدف دعم الشعب المصري في إطار الاستراتيجية المصرية.