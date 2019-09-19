الحكومة تشتري أقطانا بقيمة 64 مليون جنيه مع عزوف شركات التجارة الخاصة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت عزة رشوان، رئيسة مجلس إدارة شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان، لمصراوي، إن شركات تجارة الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام اشترت حتى الآن أقطانا بقيمة 64.2 مليون جنيه من مزارعي محافظتي الفيوم وبني سويف.

وبلغ إجمالي القطن الذي اشترته 4 شركات تابعة للوزارة، منذ إطلاق النظام الجديد لتداول القطن منتصف الشهر الماضي، وحتى الآن 30.8 ألف قنطار، مع استمرار إحجام القطاع الخاص، بحسب ما قالته عزة.

والشركات الأربع هي شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان، وشركة الشرقية للغزل والنسيج، وشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والشركة المصرية لكبس القطن.

وتتم عملية الشراء وفقا للنظام الجديد لتداول القطن، الذي تطبقه الحكومة تجريبيا في المحافظتين خلال الموسم الجاري، من خلال مزايدات علنية على الأقطان بعد فرزها من لجنة التحكيم.

لكن على الرغم من إقامة المزادات، تحجم شركات التجارة في القطاع الخاص عن المشاركة بالمزادات، وهو ما يعني أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بشراء الأقطان من الفلاحين بسعر الأساس الذي يتم افتتاح المزاد به.

ويتم تحديد سعر الأساس، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للقطن البيما الأمريكي وقطن قصير التيلة، ويتراوح سعر القنطار حاليا حول 2100 جنيه.

ويستمر عزوف شركات القطاع الخاص عن المشاركة في المزادات، نتيجة حيازتهم مخزونا من الأقطان من الموسم الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر أقطان الوجه القبلي مقارنة بأقطان الوجه البحري القابل للتصدير والذي حددته وزارة الزراعة بـ 2300 جنيه للقنطار.

وبحسب رئيسة شركة الوادي، والتي تشرف على النظام الجديد، فإنه تم تنظيم 6 مزادات حتى الآن، بينها 5 مزادات تم فتحها على سعر أساس بقيمة 2100 جنيه، بينما تم تخفيض سعر القنطار في المزاد السادس إلى 2000 جنيه فقط مع تراجع سعر القطن عالميًا.

وتحدد الهيئة العامة للتحكيم الدولي، سعر فتح المزادات وفقا لمتوسط السعر العالمي، بالإضافة إلى رتبة وجودة القطن المسلم من الفلاحين بعد فرزه بمعرفة الهيئة.

وتنفذ المزادات في عدد من مراكز التجميع مرة واحدة تصل إلى 15 مركزا في المرة، وعلى كميات كبيرة من الأقطان.

وكانت وزارة قطاع الأعمال، حددت 17 مركزا لاستلام الأقطان في الفيوم وبني سويف وفقا لمناطق زراعة القطن في المحافظتين، حيث يجري تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها ودوبارة قطنية لحياكة الأكياس، ويتم استلام الأقطان معبأة في تلك الأكياس يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا (ما عدا يوم الجمعة).

ويحصل المزارعون - وفقا لنظام التداول الجديد - على 70% من ثمن القطن من قبل الشركة الراسي عليها المزاد فيما تقوم الشركة بسداد الـ30% المتبقية للمزارعين خلال أسبوع من تاريخ إجراء المزاد، وذلك بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.

وقالت عزة، إن الشركة ملتزمة بدفع مستحقات المزارعين حتى الآن، وإنه يتم التأكد من توافر السيولة اللازمة لشراء كميات القطن قبل إعلان المزادات.

وتستعد الشركة لإقامة المزاد السابع على كمية من الأقطان في المحافظتين، اليوم، أو السبت المقبل، بحسب عزة.

وترى الوزارة، أن المنظومة الجديدة لتداول القطن تعمل على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين.