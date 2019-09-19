"شل" الهولندية تنافس شركات عالمية في مزايدة البحث عن البترول بالبحر الأحمر

القاهرة- مصراوي:

أغلقت وزارة البترول، ممثلة في شركة جنوب الوادي المصري القابضة، باب التقدم للمزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر 2019.

وقالت مصادر في قطاع البترول إن الوزارة تعمل حاليا على تقييم عروض الشركات المتقدمة للمزايدة التي أعلنت عنها في مارس الماضي، للبحث والتنقيب في 10 قطاعات بالبحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى أن شركة شل مصر من بين عدد من الشركات العالمية التي تقدمت في المزايدة.

وكانت "شل" فازت في فبراير الماضي بخمسة مناطق للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، حيث فازت بثلاث مناطق للبحث عن البترول في مزايدة هيئة البترول، في (غرب الفيوم، وجنوب شرق حورس، وجنوب أبو سنان)، بالإضافة إلى امتيازين للبحث عن الغاز في مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، في شمال سيدي جابر البحرية وشمال الفنار البحرية.

وأشارت المصادر إلى أن شركة شل حققت نجاحات في مصر في الفترة الماضية، عن طريق شركة رشيد للبترول وهي شركة مشتركة بين الهيئة العامة للبترول وشركة شل برفع الإنتاج بمشروع 9ب، بجانب قيام الشركة بضخ استثمارات كبيرة لبدء الحفر في بئر"مونتو" Montu -والذي يقع في طبقة البري ميسينيان(Pre-Messinian) على عمق أكثر من 20 ألف قدم، حيث يقدر احتياطي البئر بحوالي 4.7 تريليون قدم مكعب من الغاز.