"العربية للتصنيع" توقع مذكرة مع شركة مجرية لإنتاج لمبات الليد وكشافات الإنارة

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة تنجسرام المجرية العالمية، لنقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك لأنظمة الإضاءة للمبات الليد وكشافات إنارة الشوارع، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ووقع المذكرة محمود زغلول، مستشار رئيس الهيئة، ويورج باور رئيس مجموعة تنجسرام المجرية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري المجري المنعقد في القاهرة اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين في البلدين، وممثلي 26 شركة مجرية.

ووفقا للبيان، يأتي توقيع البروتوكول، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي لمعدات الإضاءة الموفرة للطاقة وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي، وسد الفجوة الاستيرادية، وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وقال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك اتفاقا مع مجموعة تنجسرام المجرية العالمية على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل.

ودعا التراس الشركات المجرية للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وصناعة السيارات.

وخلال المنتدى، أيضا وقع وزير التجارة والصناعة، وليفنتي مجيار وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتعزيز التعاون الصناعي.