جنوب الوادي للبترول تخطط لاستثمار 56 مليون دولار لحفر 16 بئرا العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، إن الشركة وضعت خطة لحفر 16 بئرا استكشافيا خلال العام المالي الجاري باستثمارات حوالي 56 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف عبدالعظيم، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، أن الشركة حققت خلال العام المالي الماضي، 3 اكتشافات بترولية جديدة بحقول الشركات العاملة بنطاق عملها.

وأوضح، أنه تم وضع كشفين منهما على الإنتاج بحقول شركتي عش الملاحة وبتروملاحة وجاري تقييم الكشف الثالث - والذي يُعد الأكبر بحقول شركة بتروجلف بمنطقة خليج السويس - من خلال حفر 3 آبار تقييمية باستثمارات تزيد على 20 مليون دولار، وتم البدء فى حفر البئر الأولى نهاية أغسطس الماضي.

وأشار رئيس الشركة إلى أن إجمالي إنتاج الشركات التابعة والشركات التي تشرف عليها بلغ حوالي 25 ألف برميل زيت مكافئ يوميا في ظل تنفيذها لبرنامج تحسين إنتاجية الحقول.

وقال عبدالعظيم، إنه تم حفر 8 آبار استكشافية و20 بئرا تنمويا وإعادة وإكمال 5 آبار وإصلاح 63 بئرا، وتم إنشاء شركة "ملك للبترول" في مارس الماضي لتنمية منطقة جنوب ملك وجارى تقييم البئر (جنوب مالك 3).

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم بالتعاون مع هيئة المواد النووية الانتهاء من تجميع ومعالجة البيانات المغناطيسية والتثاقلية بقطاعى 3 بالصحراء الشرقية و4 بغرب أسيوط بالصحراء الغربية وجارى التنسيق للسير في الإجراءات تمهيدا لطرحهما مع منطقة تخليات جنوب ديور في مزايدة عالمية.