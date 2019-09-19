الاستثمار: المؤسسات الدولية تعطي أولوية لدعم رواد الأعمال في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها نجحت في ربط رواد الأعمال مع المؤسسات الدولية، حيث أعطت هذه المؤسسات أولوية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وأضاف مسؤولو الوزارة، خلال مؤتمر للجمعية المصرية للاستثمار الخاص برأس المال المخاطر، مساء أمس الأربعاء، أن قانون الاستثمار يتضمن حوافز وضمانات تواكب التطورات العالمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتساهم في خلق بيئة أعمال مشجعة لتدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تهدف إلى زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

ونص القانون ولأول مرة على دعم مشاريع ريادة الأعمال والشركات الناشئة واستحداث أدوات تمويلية مبتكرة، مما يعمل على زيادة فرص الاستثمار أمام صناديق رأس المال المخاطر، وفقا لمسؤولي الوزارة.

وذكرت الوزارة أنها تعمل في تنفيذ استراتيجيتها على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يضمن تنفيذ العديد من الإصلاحات على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الوزارة إنها كانت صاحبة أول مبادرة حكومية لدعم ريادة الأعمال والأفكار الابتكارية وهي مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم ريادة الأعمال والأفكار الابتكارية، كما أسست شركة "مصر لريادة الاعمال والاستثمار" وهي أول صندوق رأسمال مخاطر حكومي للاستثمار في الشركات الناشئة سريعة النمو وتقديم الدعم لها بما يضمن تعزيز منافستها عالميا.

واستثمرت شركة مصر لريادة الأعمال في مسرعة الأعمال "فلك" لدعم الشركات الناشئة وتسريع نموها، بالإضافة إلى الاستثمار في مسرعة الأعمال "EFG-EV Fintech" للاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية كأحد ركائز تحقيق الشمول المالي، بحسب الوزارة.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال كلمته بالمؤتمر أمس، إن إدارة البورصة تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات ذلك السوق.

وذكر فريد أن تحقيق النمو الاقتصادي على نحو مستدام يتطلب تنويع مصادر التمويل وزيادة الاعتماد على أسواق المال لتوفير التمويل اللازم للشركات الراغبة في النمو، ولديها توسعات وخطط مستقبلية طموحة.

وأضاف أن مصر تشهد حاليا تسارعا في وتيرة اعتماد الشباب على ريادة الأعمال وتحمل مخاطرة ببدء نشاط جديد، وهو ما يتطلب مزيدا من الدعم والمساندة لهم لتمكينهم من النمو والانطلاق.

وطالب رئيس البورصة أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ببحث كيفية دعم سوق الأوراق المالية المصري لشركات رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار المباشر، وخاصة في القواعد المنظمة لعملية قيدهم في البورصة.