هيرميس مستشار طرح شركة "هيليوس تاورز" الجنوب أفريقية في بورصة لندن

القاهرة- مصراوي:

تعتزم شركة هليوس تاورز الجنوب أفريقية المتخصصة في البنية التحتية لأبراج الاتصالات الطرح الأولي في بورصة لندن، مع توقعات بجمع 125 مليون دولار من عوائد طرح أسهمها، وفقا لبان نية الطرح الصادر عن الشركة.

وكلفت الشركة المجموعة المالية هيرميس (HRHO) وبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال كمديرين مشتركين في حال المضي قدما في إجراءات الطرح كما كلفت بنك أوف أميركا ميريل لينش، وجيفريز إنترناشونال، وذا ستاندرد بنك بجنوب أفريقيا، بالقيام بدور المنسقين والمديرين العالمين للطرح.

ووفقاً للبيان سيتم تحديد السعر النهائي لسهم الشركة في الطرح بعد إتمام عملية بناء الأوامر الشهر المقبل.

وقالت الشركة إنها تعتزم طرح نحو 25% من أسهمها، وتتوقع الانضمام لمؤشرات فوتسي البريطانية.

وتعمل الشركة في مجال انشاء وتطوير شبكات ابراج شبكات المحمول في عدة بلدان منها تنزانيا الكونجو الديموقراطية وغانا والكونجو برازافيل وغانا وجنوب أفريقيا.

وقال كاش بانديا الرئيس التنفيذي للشركة إن سوق الشبكات المحمولة في أسواق جنوب الصحراء الغربية أحد أسرع الأسواق نمواً في العالم.

وأضاف أن شركته تمتلك سجل حافل من انشاء أبراج وبنية تحتية للعديد من مشغلي خدمات المحمول في البلدان التي تعمل بها الشركة.