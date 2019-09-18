المصرف المركزي للإمارات يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

القاهرة- مصراوي:

قال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء إنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض في 19 سبتمبر.

وأضاف المصرف المركزي أنه خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضا بمقدار 25 نقطة أساس.

وجاء قرار البنك المركزي الإماراتي عقب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.