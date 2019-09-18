"رايز أب" تطلق مسابقة إقليمية لتقديم الأفكار للشركات الناشئة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت رايز أب عن فتح باب التقدم لأول مسابقتها الإقليمية متعددة المراحل لتقديم الأفكار، وهي Pitch by the Pyramids وتتضمن المرحلة الأولى للمسابقة التصفيات التي تقام في 8 مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجمع المتأهلون في المسابقة النهائية والتي تقام عند سفح الأهرامات بالجيزة يوم 8 ديسمبر، بالتزامن مع قمة رايز أب لهذا العام.

وفُتح باب التقدم للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في القاهرة وبيروت ودبي وتونس وعمان ورام الله والرياض وبغداد ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، من خلال موقع www.riseup.co/pitchbythepyramids

ويقوم شركاء رايز أب في كل المدن المشاركة في المسابقة بتنظيم تصفيات محلية لاختيار أفضل الشركات الناشئة وأكثرها ابتكاراً للاشتراك في المرحلة النهائية من المسابقة والتي تقام عند الأهرامات بالجيزة.

وقال عبد الحميد شرارة، الرئيس التنفيذي لرايز أب، "إنها المسابقة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن لم تكن في العالم كله، للتنافس في تقديم الأفكار الجديدة والمبتكرة".

وأضاف أن "هناك الكثير من الشركات الناشئة المميزة في المنطقة والتي تستحق تلك الفرصة، ليس فقط للاشتراك في برنامج ذو قيمة كبيرة مثل هذا، بل أيضاً للحصول على فرصة لتقديم أفكارهم في أكثر الأماكن روعة حول العالم وهي الأهرامات، وهو الأمر الذي سيحفز نمو وتقدم كل المشاركين في المسابقة".

وقال إن "منظومة ريادة الأعمال في تطور مستمر في جميع أنحاء المنطقة، ورايز أب لديها دور كبير لضخ مزيد من الثقة في هذه المنظومة، فمن خلال تنظيمنا لهذا الحدث الكبير سنشجع الشركات الناشئة في جميع مراحلها للانطلاق الى طريق النمو."



ولا تعتبر Pitch by the Pyramids مسابقة لتقديم الأفكار للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فقط، بل تعتبر تجربة ذات قيمة كبيرة لكل رواد الأعمال المشاركين، حيث يحصل المشاركون على فرصة لحضور محاضرات مخصصة عبر الانترنت حول نمذجة الأعمال والذكاء التسويقي والتخطيط للنمو، ويُعين لكل الشركات الناشئة التي تصل إلى الدور النهائي مستشار ذو خبرة طويلة في مجال عمل تلك الشركات لدعم نموها وتقدمها طوال فترة المنافسات والتي تختتم بالمسابقة النهائية في القاهرة، بحسب بيان من رايز اب.