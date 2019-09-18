أين ذهبت أموال شهادات قناة السويس بعد ردها للعملاء؟ (فيديو)

كتبت- منال المصري:

بدأت 4 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس رد استحقاق شهادات قناة السويس بقيمة إجمالية 64 مليار جنيه، منذ 5 سبتمبر، والتي كانت تم جمعها قبل خمس سنوات من أجل تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة والأنفاق.

ويوضح علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، في لقاء خاص مع مصراوي، مصير أموال الشهادات بعد ردها لعملاء البنك في البنك الأهلي.

تعرف على التفاصيل في هذا الفيديو.



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