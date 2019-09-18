  • عاجل:السعودية: الهجوم على منشآت أرامكو وراءه إيران

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    أين ذهبت أموال شهادات قناة السويس بعد ردها للعملاء؟ (فيديو)

    07:12 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    أين ذهبت أموال شهادات قناة السويس بعد ردها للعملاء؟ (فيديو)

    شهادات قناة السويس

    كتبت- منال المصري:

    بدأت 4 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس رد استحقاق شهادات قناة السويس بقيمة إجمالية 64 مليار جنيه، منذ 5 سبتمبر، والتي كانت تم جمعها قبل خمس سنوات من أجل تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة والأنفاق.

    ويوضح علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، في لقاء خاص مع مصراوي، مصير أموال الشهادات بعد ردها لعملاء البنك في البنك الأهلي.

    تعرف على التفاصيل في هذا الفيديو.


    اقرأ أيضًا:

    مصرفيون: حصيلة شهادات قناة السويس أُعيد استثمار معظمها في البنوك

    في اليوم الأول.. جولة داخل البنك الأهلي لاسترداد شهادات قناة السويس

    مع بدء ردها للعملاء اليوم.. ما مصير شهادات قناة السويس "المتحفظ عليها"؟

    شهادات قناة السويس البنك الأهلي بنك مصر علاء فاروق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان