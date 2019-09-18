بريق الذهب يخطف الأنظار.. لماذا قفزت الأسعار لمستويات تاريخية في مصر؟ (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسابيع الماضية، ووصلت لمستويات غير مسبوقة، تأثرًا بارتفاع سعر المعدن عالميًا.

ورغم تراجع الأسعار في بعض الأيام إلا أنها تظل في مستويات تاريخية لم تشهدها مصر من قبل.

ويعود ارتفاع الأسعار لأكثر من سبب يحيط بالاقتصاد العالمي، يحاول مصراوي أن يشرحه في الفيديو التالي.

كما يجيب مصراوي على السؤال، هل نبيع أو نشتري ذهب حاليًا؟ وما هو مستقبل الأسعار في ظل التوترات السياسية الحالية.