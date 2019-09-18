ابتكار للتمويل الاستثماري ترفع حصتها في "مصاري" إلى 54.8%

كتبت- شيماء حفظي:

رفعت شركة ابتكار للتمويل الاستثماري، حصتها في شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني مصاري، لتصل إلى 54.8%.

وقالت شركة بي انفستمنت القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن شركة ابتكار التابعة لها استحوذت على 9.1% من شركة مصاري مقابل 40 مليون جنيه، لترتفع حصتها من 45.7% إلى 54.8% من أسهم مصاري.

وتمتلك بي انفستمنت القابضة، حصة بنسبة 21% من شركة ابتكار للتمويل الاستثماري.