ابتكار للتمويل الاستثماري ترفع حصتها في "مصاري" إلى 54.8%
01:38 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتبت- شيماء حفظي:
رفعت شركة ابتكار للتمويل الاستثماري، حصتها في شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني مصاري، لتصل إلى 54.8%.
وقالت شركة بي انفستمنت القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن شركة ابتكار التابعة لها استحوذت على 9.1% من شركة مصاري مقابل 40 مليون جنيه، لترتفع حصتها من 45.7% إلى 54.8% من أسهم مصاري.
وتمتلك بي انفستمنت القابضة، حصة بنسبة 21% من شركة ابتكار للتمويل الاستثماري.
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