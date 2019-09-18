البريد: إطلاق منصة "البريد مول" للتجارة الإلكترونية رسميا خلال شهرين

كتب- محمد علاء الدين:

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لمصراوي، أن الهيئة انتهت من تصميم منصة "البريد مول"، كمنصة متخصصة للتجارة الإلكترونية لتسويق وبيع منتجات الشركات الصغيرة والناشئة المصرية.

وأضاف الصغير، أن المنصة حاليا في مرحلة التجريب، وسيتم إطلاقها رسميا خلال شهرين على الأكثر.

وأشار إلى أن الهيئة لن تحمل العارضين بخدمة "البريد مول" أي عمولة.

وكانت هيئة البريد المصري أعلنت خلال فاعليات مؤتمر ومعرض "كايرو آي سي تي 2018"، عن خدمة "البريد مول"، وهي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية، تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعرض منتجاتها عليها وبيعها، على أن يقوم البريد بتحصيل قيمة المنتجات المباعة لصالح العارضين.

ووقع البريد اتفاقية مع غرفة صناعة الحرف اليدوية، بغرض بيع هذه المنتجات عبر المنصة، بهدف مساعدة أصحاب الحرف على تحقيق عائد مادي ومساعدتهم على النمو.

وبموجب الاتفاق سيصور البريد ويعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية على منصة "البريد مول" للتجارة الإلكترونية وبيعها سواء داخل مصر أو خارجها وتوصيلها وتحصيل قيمة المنتج وإيداعه في حساب توفير للعارض.