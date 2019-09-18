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    130 ألف عملية دفع لمصاريف المدارس من خلال مكاتب البريد في 3 أيام

    01:28 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    130 ألف عملية دفع لمصاريف المدارس من خلال مكاتب البريد في 3 أيام

    مكتب بريد - ارشيفية

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هناك 130 ألف عملية دفع لمصاريف المدارس تمت من خلال مكاتب الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

    جاء ذلك على هامش افتتاح مركز البريد للتبادل واللوجيستيات في مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء.

    وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن جميع الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي تحصل بشكل إلكتروني عن طريق مكاتب البريد أو ماكينات فوري.

    دفع مصاريف المدارس مكاتب البريد عصام الصغير مركز البريد للتبادل واللوجيستيات مطار القاهرة

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